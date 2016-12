Pelé, decisive le prossime 48 ore

17:51 - C'è ottimismo sulla situazione di Pelè. "O Rei" è sempre ricoverato in terapia intensiva e in dialisi all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Le sue condizioni cliniche migliorano: è lucido, respira autonomamente, senza necessità di vasodilatatori né di altre terapie di sostegno. Lo scrivono nell'ultimo bollettino i medici, che lo hanno in cura da lunedì, quando è stato ricoverato per un'infezione alle vie urinarie.

Pelè starebbe iniziando a rispondere bene al trattamento antibiotico, è di buon umore e avrebbe anche scherzato con i medici. Il suo recupero sarebbe più lento del solito perché l'ex calciatore ha un solo rene: il destro gli venne asportato nel 1977 quando giocava nel Cosmos. All'epoca si scoprì che O Rei aveva un tumore, ma lui volle evitare che si sapesse anche in Brasile. Intanto, giornalisti e troupe televisive di tutto il mondo stazionano davanti all'ospedale. Secondo SportTv, Pelé non avrebbe reagito bene al primo trattamento antibiotico e le sue condizioni erano peggiorate giovedì sera, tanto da rendere necessario il trasferimento nell'Unità di terapia intensiva. E qui le altre terapie cui è stato sottoposto hanno portato a un leggero miglioramento. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire come si evolve il quadro clinico, ha rivelato SportTv citando fonti mediche. Il quotidiano Folha de Sao Paulo sostiene che Pelé è stato messo in dialisi per curare la sepsi. Intanto, la figlia di Pelé, Flavia Christina Kurtz Vieira de Carvalho, ha rassicurato tutti. "Mio padre sta benissimo, è la stampa che lo sta uccidendo. La mia impressione è che sta reagendo bene, non è in crisi, non si trova in gravi condizioni. Non ha una sepsi, sta solo recuperando, nient'altro", ha detto.