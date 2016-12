Pedro e l'Inter: "Ho poco spazio e soffro. In estate vedremo"

16:05 - Pedro e l'Inter. La scorsa settimana, Bruno Longhi ha svelato un retroscena manciniano. "Il tecnico nerazzurro vuole Pedro, per la prossima stagione. L'esterno del Barcellona ha poco spazio, il suo contratto scade nel 2016 ed è ovvio che la prossima estate sarà decisiva per la sua permanenza o meno nel club azulgrana. Se divorzio sarà, maturerà appunto la prossima estate: in tal caso, l'Inter è in primissima fila".

Ed ecco, in queste ore, le parole di Pedro. "E' chiaro che è difficile trovare un posto in squadra, ho avuto poche occasioni in stagione, ma devo aspettarle e sfruttarle. Sto vivendo un momento difficile e complicato, a fine stagione valuterò e parlerò con il club, ma ora sono concentrato solo sulla squadra: voglio giocare e giocare bene".

Ovvie e sobrie parole di un campione che a luglio compirà 28 anni, una vita al Barcellona, guadagna poco meno di 2 milioni di euro, ha vinto tutto con la maglia del Barca e con la Nazionale e per Mancini può essere l'ideale partner di Shaqiri nella coppia di esterni offensivi (Podolski è destinato a non restare all'Inter).

Pretendere che già oggi ci siano conferme di contatti in corso o già avvenuti, è pretendere troppo. La fonte cui si era riferito Longhi la scorsa settimana, è una autorevolissima fonte.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X