Pazzini-Inzaghi: Galliani chiama il Pazzo e chiude il caso

09:21 - Forse pensava di avere più spazio con l'arrivo di Inzaghi. O forse, semplicemente, non è contento di come stanno andando le cose. Fatto sta che Pazzini sta diventando un piccolo caso per il Milan. Questo, almeno, a giudicare dal post di Silvia Slitti, moglie dell'attaccante milanista, su Instagram. Lady Pazzini ha infatti attaccato senza troppi giri di parole SuperPippo.

Il post poi è stato rimosso, dopo mezzogiorno. E nel primo pomeriggio l'ad Galliani ha telefonato a Pazzini, ribadendogli stima e fiducia e chiudendo, formalmente, il caso. Questo è quanto riferisce MilanNews.



COM'ERA NATO IL CASO

Le parole della moglie di Pazzini erano queste: "Supponiamo che ci vengano date 9 possibilità per far colpo su una persona... o per ottenere un lavoro... o per dimostrare ciò di cui siamo capaci. E che ogni volta dopo 3.8 minuti di media ci venga detto - basta così! - ... ecco, io mi chiedo chi può dire se quella persona è brava o no? O se avendo magari 30 minuti, o 45 o meglio ancora 90 minuti magari cambieremmo idea? E se quella persona fosse una di quelle che non urla o fa scena plateali.. ma continuasse a fare in modo serio, diligente e costante ciò per cui è stata voluta... cercata e pagata... (...) provo dispiacere nel pensare che in Italia la famosa meritocrazia non sempre esiste".