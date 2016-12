Pazzini: 400 partite e una ricetta per il Milan di Pippo

16:38 - A un passo dalle 400 presenze in carriera, Giampaolo Pazzini insegue nuovi obiettivi e suona la carica in vista delle prossime sfide in rossonero. "Punto ai 100 gol e alle 300 presenze in A - ha spiegato - Voglio togliermi ancora qualche soddisfazione". Prima però c'è da pensare al Milan e alle troppe reti subite: "È un problema di squadra, dobbiamo trovare la cattiveria giusta per non prendere gol. Remiamo tutti dalla stessa parte"

L'intervista a Milan Channel.

Con Inzaghi, finora non ha trovato molto spazio, ma Pazzini sa che arriverà il suo momento: "Ho avuto un piccolo problemi prima della Lazio, ora cerco di allenarmi sempre bene per tornare a togliermi qualche soddisfazione. Io cerco sempre di farmi trovare pronto, ho grande voglia e mi alleno bene per tutta la settimana". Quanto al modulo usato da Pippo, la punta rossonera ha le idee chiare: "I numeri non contano, è più importante la mentalità con cui si scende in campo". Pochi dubbi anche sul momento della squadra: "Arriviamo da una brutta annata, vogliamo riportare il Milan dove merita. C’è grande entusiasmo, dobbiamo migliorare su tante cose e cercare di tornare a vincere già da sabato".



Per Pazzini, la Champions è nel dna del Milan e il terzo posto resta sempre un obiettivo: "La Champions è l’habitat del Milan, è strano non vederlo in campo in questi martedì o mercoledì. Non ci siamo dati obiettivi, ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e poi vedremo dove arriveremo". Capitolo Inzaghi: "E' molto pignolo, cura molto i particolari e per me è una cosa positiva per la squadra. Stiamo andando bene, remiamo tutti dalla stessa parte. Peccato per queste ultime due partite che abbiamo pareggiato perché potevano darci una spinta importante".



Poi grandi complimenti a De Sciglio ed El Shaarawy: "Ce ne fossero di giovani come loro, sono apprezzati da tutto il gruppo per le loro qualità dentro e fuori dal campo. Hanno qualità importanti e diventeranno giocatori importanti sia per il Milan che per la Nazionale. Devono stare tranquilli, purtroppo in Italia c’è sempre grande pressione sui giovani". Con l'arrivo di Torres, in avanti la concorrenza è forte al Milan, ma Pazzini non esclude la possibilità di giocare con lo spagnolo: "Possiamo giocare insieme. Quando ci sono giocatori bravi e intelligenti si può fare tutto".