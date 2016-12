Pazza Inter, risorge quando tutto sembra perduto. E adesso?

Un'Inter mai vista, una Juve mai vista. Il bello e il brutto di una serata incredibile decisa ai calci di rigore e che se vogliamo alla fine fa felici tutti quanti. I nerazzurri per aver compiuto un'impresa inimmaginabile alla vigilia, per aver riacquisito la credibilità smarrita, i bianconeri per aver guadagnato seppur tra troppe sofferenze la finale di Coppa Italia che la vedrà opposta al Milan nella finale del prossimo 21 maggio all'Olimpico.



La squadra di Mancini nello spazio di tre giorni riesce a trasformarsi completamente: lascia nello spogliatoio dello Stadium le incertezze e le paure, gioca un calcio aggressivo, a tutto pressing, impreziosito da quella precisione nei passaggi e nei disimpegni assolutamente assente nella recente gara di campionato. Insomma il brutto anatroccolo che diviene in una notte un principe nerazzurro.

Difficile spiegare la metamorfosi dell'Inter. Si potrebbe azzardare che Eder, con le sue accelerazioni, fa giocare meglio la squadra. Che Perisic e Kondogbia -dimostrando finalmente di essere all'altezza della fama che li aveva preceduti a Milano- rappresentano non una ma due armi in più per far male a qualsiasi avversario. Che Brozovic garantisce quello sviluppo della manovra che non è nelle peculiarità tecniche di Melo. Che tutti insomma giocano come dovrebbero giocare sempre.



Di fronte all'evidenza dei fatti diviene difficile spiegare questa metamorfosi nerazzurra. O forse una spiegazione va ricercata nella testa dei giocatori, capaci di fornire le prestazioni migliori quando ormai tutto sembra perduto. Era accaduto sullo 0-2 nel finale della gara del San Paolo col Napoli. Situazione analoga a quella dell'ultimo quarto d'ora di domenica scorsa allo Stadium, quando ancora sullo 0-2 la gara era apparentemente chiusa. E ieri stessa storia con la squadra scesa in campo già sotto di 3 gol prima ancora di cominciare.

Evidentemente il fatto è di natura psicologica, forse psichiatrica: quando sa di non aver più nulla da perdere, perché tutto sembra irrimediabilmente perduto, l'Inter si toglie di dosso incertezze e paure e comincia a far paura all'avversario. Un limite, ovviamente. Ma anche una curiosa ripetitività sulla quale meditare, e che potrebbe essere -se interpretata e capita- il punto di ripartenza verso il futuro.