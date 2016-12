Pauritsch: "Timore di un altro 0-8? Faremo soffrire gli azzurri"

Rispetto, timore reverenziale ma nessuna voglia di fare da sparring partner alla fortissima Italia: è il pensiero di Rene Pauritsch, il ct del Liechtenstein, prossimo avversario degli azzurri a Vaduz, nella quarta partita del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018. "Non temiamo nessun avversario, anche se abbiamo grande rispetto per l'Italia e la sua qualità", ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia.



"Gli azzurri -aggiunge- hanno dimostrato agli Europei di essere un grande avversario e sappiamo bene che per noi sarà una partita molto difficile".

Reduce dal 'cappotto' (8-0) rimediato contro la Spagna, Pauritsch non ha paura del 'bis': "Saranno motivati al massimo, sappiamo che l'Italia ha bisogno di vincere e fare tanti gol per cercare la qualificazione diretta ma per noi non è una situazione nuova - confessa il ct - ma noi vogliamo rendere la vita dura agli azzurri, come abbiamo fatto contro la Spagna nei primi 55 minuti (quando il Liechtenstein era sotto solo per 1-0, ndr). Finora l'Italia ha giocato con un sistema di gioco e sappiamo che domani ne utilizzerà un altro, cercheremo solo di non farci sorprendere".