Paura a Matera: Mendicino perde i sensi, ora è fuori pericolo

16:12 - Grande paura a Matera, dopo 6' del match di Lega Pro tra i padroni di casa e la Salernitana. In seguito a un contrasto in area con un avversario, l'attaccante granata Mendicino ha ricevuto un colpo alla testa ed è caduto a terra privo di sensi. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, gli è stato praticato un massaggio cardiaco. Poi il trasporto in ospedale. Gara sospesa per 15' poi ripresa quando è arrivata la notizia più bella: "E' fuori pericolo".

Le condizioni del giocatore sono stabili, lo ha comunicato la stessa Salernitana sul sito internet, informando che il giocatore resterà altre 24 ore sotto osservazione e domani, dopo una risonanza magnetica ad Angio, potrà essere dimesso dall'ospedale.



Ecco il comunicato del Dott. Italo Leo apparso sul sito:“Le condizioni cliniche generali di Ettore sono buone e stazionarie. La notte è trascorsa senza problemi. L’atleta sarà monitorato ancora per ventiquattro ore durate le quali effettuerà ulteriori indagini come da protocollo per quanto occorso. In queste ore sono numerosi gli attestati di solidarietà che stanno giungendo da parte dei compagni di squadra, dello staff tecnico e dirigenziale, nonché dei Presidenti Mezzaroma e Lotito che non fanno mai mancare il loro affetto”.