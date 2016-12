Paulo Sousa: "Voglio la stessa Fiorentina che ha chiuso il 2015"

Alla vigilia della trasferta di Palermo , primo match del 2016, Paulo Sousa spera di proseguire come la prima parte di stagione: "Il mio auspicio è ripartire bene dopo questa sosta e ritrovare la stessa Fiorentina che ha chiuso il 2015, con la stessa identità, lo stesso gioco, la stessa voglia di vincere. Giuseppe Rossi? Prenderemo tutti insieme la decisione più giusta perché lui sia felice e per rispettare al tempo stesso tutti gli equilibri".

Il tecnico ha l'imbarazzo della scelta: "Ho tutti i giocatori a disposizione, ma non è mai facile ripartire dopo uno stop. Però c'era bisogno di staccare, sia fisicamente che mentalmente. E in questi giorni i ragazzi hanno lavorato bene. Mercato? E' un periodo di instabilità mentale per giocatori e allenatori. Per questo credo sia importante la pianificazione e la strategia. Dobbiamo dare solidità e sicurezza ai nostri giocatori, farli concentrare sul campo giocato, in un ambiente sereno. Questi momenti vanno gestiti. Quando compriamo un giocatore non dobbiamo guardare solo alle qualità tecniche ma anche a quelle umane".