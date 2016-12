Paulo Sousa: "Umore basso dopo il ko con il Basilea, ma dobbiamo reagire subito"

Dimenticare la sconfitta in Europa contro il Basilea : è questo l'obiettivo principale per la Fiorentina di Paulo Sousa , impegnata domani sul campo del Carpi . Un ko che per il tecnico viola non deve causare nessun contraccolpo psicologico sulla squadra: "Dopo la sconfitta con il Basilea i giocatori non stavano tanto bene, a nessuno piace perdere. Stiamo valutando gli acciacchi. L' umore non è positivo ma ora c'è una nuova partita e siamo concentrati su quella con il desiderio di crescere e prendere il risultato".

LA CONFERENZA

Come sta fisicamente la Fiorentina?

"Non mi piace sbilanciarmi sulle percentuali. Il miglior modo di difendere è aver la palla e poi creare difficoltà agli avversari. Dovremo essere bravi a creare un equilibrio all'interno per mantenere le nostre convinzioni. Non esiste mai la perfezione, non è mai sufficiente ciò che facciamo. Bisogna capire il piano caratteriale del giocatore, chi è più stabile o instabile in certi momenti, a livello generale. L'importante è avere intensità in fase difensiva, questo fa in modo che certi giocatori prendano decisioni che non sono giuste. Il giocatore intelligente deve saper cosa fare nei vari momenti di gioco".



Le condizioni di Astori?

"Non ho sentito il medico ma da ieri eravamo molto positivi sulla possibilità di averlo per domani".

Che cosa non ha funzionato col Basilea?

"Tutte le analisi sono valide. Il gol segnato presto ci ha condizionato e ci siamo abbassati. Dobbiamo continuare ad aggredire. Il principio è prendere la palla velocemente e creare la nostra strategia per arrivare in porta. Non siamo riusciti a portare un blocco più alto per poi rubare palla e andare in contropiede"



Giuseppe Rossi come l'hai visto?

"Rossi ha giocato col Genoa facendo un certo lavoro in fase difensiva. E' un giocatore intelligente e può giocare ovunque. E' importante per lui che è in una fase di riabilitazione calcistica che gli sia concesso tempo".



E' concreta l'ipotesi di vedere Babacar e Kalinic insieme?

"E' una possibilità dall'inizio o partita in corso. Baba si sta integrando e sta lavorando a un livello che gli dà la garanzia di arrivare alla sua performance massimale".



Un giudizio su Matos?

"Lo sto seguendo, ma siamo concentrati sui nostri problemi per trovare equilibrio in tutte le fasi. Capire quando è il momento di avere il blocco alto o basso, anche stando bassi non significa lasciare l'iniziativa all'avversario. Certo con tante partite non è facile e non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci. Serve una capacità fortissima di reazione alla perdita del possesso palla".