Paulo Sousa: "Tre partite, tre sconfitte. Perché preoccuparsi?"

"Veniamo da una settimana in cui non abbiamo raccolto nulla ma non sono preoccupato: sto vedendo dalla squadra e dai singoli molte cose di qualità che mi danno fiducia. Peraltro, rispetto ad altre squadre, noi non dobbiamo vincere, dobbiamo avere voglia di vincere e questa la stiamo dimostrando".

Lo ha detto Paulo Sousa in attesa della trasferta di domani con il Verona, contro cui la Fiorentina (reduce da tre ko di fila tra campionato e Coppa) punta a rimettersi in marcia. "Stiamo lavorando per trovare continuità - ha proseguito il tecnico viola - Ho lavorato in queste ore soprattutto sul recupero mentale e per cercare di essere sempre piu' concreti quando creiamo molto come è successo contro la Roma".