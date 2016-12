Paulo Sousa insaziabile: "Scudetto o Europa League? Vogliamo vincerle tutte"

Paulo Sousa si gode la sua Fiorentina, tornata in corsa per la qualificazione ai 16esimi di Europa League. "Ilicic è un giocatore fondamentale per noi - ha spiegato l'allenatore portoghese -. E' stata una gara molto difficile, perché gli avversari difendono molto bene. Oggi era importantissimo portare a casa i tre punti. Scudetto o Europa League? Noi dobbiamo vincere tutte le partite, avere una mentalità vincente e lottare su tutti i campi".