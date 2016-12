Paulo Sousa: "Grandi noi, grande il Napoli"

La sconfitta in casa Viola che sapore ha? Paulo Sousa mostra la sua solita serenità, senza perdersi in chissà quasi sentieri. "E' stata una grande partita, contro una grande squadra. Abbiamo perso, è vero, ma questo non cambia il nostro lavoro... Eravamo sotto di un gol, abbiamo raggiunto il pareggio e volevamo vincere la partita. Poi è accaduto... Ma io sono contento, perché abbiamo giocato una grande partita. Noi e il Napoli".

E' questo il senso fiorentino della seconda sconfitta, all'ottava giornata, con sei vittorie. "Siamo stati vivi fino in fondo, i gol che abbiamo subito fanno parte di quegli errori che ogni tanto si commettono, sono cose individuali, sono quelle cose in cui dobbiamo migliorare".

Perché Ilicic in panchina? "Perché gli impegni con la Nazionale ci sono stati e non l'ho visto come le ultime volte. Avevo la possibilità di schierare Bernardeschi, che può giocare spalle alla porta e ha fatto bene nel primo tempo. Poi è entrato Ilicic, poi ho fatto entrare Babacar per cercare il pareggio che non è arrivato. Anche perché il Napoli ha un grande portiere, che nel primo tempo ha fermato due palle-gol".

In campo, Sousa ha protestato dopo il 2-1 di Higuain, per una scorrettezza del medesimo su Ilicic. "Mi è sembrato, dalla panchina. Una spinta c'è stata, ma è niente. In una partita di così alto livello tattico e tecnico, di grande spessore fisico ci può stare e gli arbitri sono stai bravi, molto bravi, tutti".