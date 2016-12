Paulo Sousa: "Calendario e controlli antidoping? Ci considerano"

La Fiorentina può laurearsi campione d'inverno: "Io come il Trap? Magari! Il suo percorso da allenatore è stato vincente, a livello tecnico ed umano. Adesso che ha smesso tutti riconoscono le sue capacità, mi piacerebbe che succedesse anche a me. Essere primi conta sempre, noi lavoriamo per vincere tutte le partite. I risultati ti danno fiducia e voglia di investire di più, i ragazzi meritano di raggiungere un risultato storico perché hanno dimostrato ambizione e coraggio".



Il tecnico portoghese ha chiesto rinforzi sul mercato: "Per fare le cose bene si deve anticipare, soprattutto se non si hanno risorse come gli altri. E' difficile trovare ciò che si cerca, servono le giuste strategie per arrivare dove si vuole. A me piace essere competitivi, un mio collega diceva di avere più soluzioni e di poter rimanere competitivo: questo è importante. Dobbiamo lavorare per migliorarci e per provare a vincere, io affronto così il mio lavoro e la mia vita. Non conta quanti rinforzi arriveranno ma la voglia di fare bene. Lisandro Lopez? Parlo dei giocatori che sono della Fiorentina".



C'è da affrontare la Lazio: "Hanno un ottimo allenatore, Pioli ha fatto diversi cambiamenti strutturali per arrivare ai risultati ma oggi sono una squadra che sa bene come scendere in campo. Sono una squadra che ha ottime risorse individuali e collettivi, gli mancano solo i risultati ma hanno battuto l'Inter e questo garantisce per loro".