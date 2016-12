Paul Pogba, allenamento con le arti marziali

Paul Pogba sta trascorrendo l'ultima parte delle sue vacanze a New York, dove, in attesa di rivelare il suo futuro, si mantiene in forma per non arrivare impreparato in campo. Lo fa allenandosi con il muay thai, arte marziale molto di moda tra i calciatori. Il Polpo ha condiviso sui social il video della particolare sessione di allenamento, dove si sfoga con una certa veemenza sul povero personal trainer.