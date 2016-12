Pato: "L'Italia mi manca, Barbara farà grandi cose al Milan" 

16:07 - Alexandre Pato strizza l'occhio all'Italia: "Sono in prestito al San Paolo fino al 2015, ma mi mancano l'Italia e gli amici che ho lasciato. Al momento ci sono solo rumors, sono concentrato sul San Paolo ma sono un professionista. Vediamo cosa succede, no?". L'attaccante brasiliano segue da vicino anche le vicende della sua ex squadra, il Milan, e della sua ex fidanzata: "Sono sicuro che Barbara farà grandi cose per la società".

Il Milan è rimasto nel suo cuore e domenica c'è il derby: "E' la partita più bella del vostro campionato. Chi non vorrebbe giocarla? Sono legatissimo al Milan, a cui devo il mio sviluppo professionale. Il Milan avrà tutto il mio amore". Ora alla guida del Milan c'è Inzaghi: "Era il suo sogno guidare il Milan: con la maglia rossonera è diventato un idolo". Sul mancato trasferimento al Psg: "Non è vero che Barbara bloccò tutto. Fu il presidente Berlusconi. Lo stesso che mi portò al Milan e con cui sono ancora in contatto".

In rossonero ha avuto anche tanti problemi fisici: "Non sono un medico e sarei avventato a muovera accuse specifiche. Mi limito ai fatti: ogni trattamento a cui sono stato sottoposto non ha funzionato. Solo qui in Brasile i dottori sono stati in grado di farmi recuperare con calma e completamente", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera.