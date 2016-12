Pato e il primo incontro con Ronaldo: "Mi mostrò Playboy..."

Curiosi retroscena raccontati da Alexandre Pato sul suo arrivo al Milan. Il Papero, in un'intervista a Fox Sports, ricorda ancora il suo primo incontro con Ronaldo: "Avevo 17 anni e nello spogliatoio c'eravamo io e Ronaldo e Maldini ai miei lati. Di fronte c'era Kakà. Arriva Ronaldo e mi chiede come sto, poi mi dice: devi decidere, tu devi andare con me (e mi ha mostrato una rivista di Playboy) ed entrare nel mio gruppo, o se vuoi entri nel gruppo di Kakà (in spogliatoio aveva un po' di cose della chiesa). In quel momento non sono cose che ti aspetti da un giocatore che usavi alla PlayStation e con cui avrei giocato, però sono stati dei momenti importanti".



Era l'estate 2007, il brasiliano sbarcava per la prima volta a Milanello e anche l'incontro con Ancelotti è stato strano: "Dovevo fare un po' di test medici e quando sono andato a fare la visita oculistica mi hanno messo dei colliri negli occhi. Quando sono arrivato a Milanello non riuscivo ad aprire gli occhi. Quando ho incontrato Ancelotti per la prima volta a Milanello, quindi, si vede anche in qualche foto che c'è in rete, avevo gli occhi chiusi e pensavo 'non posso fare queste figure'".