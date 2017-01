Passo indietro per Diego Costa: un cuore per il Chelsea

Diego Costa prova a ricucire lo strappo con il Chelsea. Nella notte, dopo la litigata con Antonio Conte, ha postato su Instagram una sua esultanza: "Come on Chelsea", con tanto di cuoricino. L'attaccante non è stato convocato per la sfida contro il Leicester e tiferà i compagni davanti alla tv. Un segnale che allontana anche le sirene cinesi: il Tianjin Quanjian di Cannavaro era pronto a un'offerta milionaria.