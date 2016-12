Partita sospesa, l'Albania torna in campo e vince in 14 minuti

E' ripresa oggi la partita tra Albania e Macedonia, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2018: il match era stato sospeso al 76' sul risultato di 1-1 in seguito ad un violento nubifragio che aveva reso il terreno di gioco dello stadio Loro Borici di Scutari impraticabile. Le squadre sono tornate in campo e nei 14' mancanti l'Albania è riuscita a segnare con Balaj, portando a casa un importante 2-1 che le permette di agganciare Spagna e Italia.