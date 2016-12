Parma ufficialmente all'asta: base 20 milioni di euro

17:17 - Il Parma è a tutti gli effetti in vendita. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società emiliana ha ufficializzato la base d'asta per gli interessati: 20 milioni di euro. Le offerte dovranno essere fatte pervenire entro il 6 maggio del 2015, data in cui il Parma dovrà avere un nuovo proprietario. Nel caso non ci fossero offerte, verranno indette altre aste in date successive. Per i gialloblù è corsa contro il tempo.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"In data odierna il Giudice Delegato dott. Pietro Rogato, con il parere favorevole del comitato dei creditori, ha autorizzato i curatori fallimentari dott. Angelo Anedda e dott. Alberto Guiotto a procedere con la vendita dell'azienda sportiva del Parma FC. La vendita, che avverrà con procedure competitive, prevede la raccolta di offerte vincolanti entro il 6 maggio 2015. Il prezzo base di gara è stato fissato in euro 20 milioni. Qualora, entro il termine indicato, non venissero presentate offerte valide, nuove procedure di gara potranno essere effettuate – in successione - nei giorni 12 maggio 2015, 18 maggio 2015, 22 maggio 2015 e 28 maggio 2015. Per ciascuna gara successiva alla prima, il prezzo base sarà inferiore del 25% rispetto al precedente. Le manifestazioni d'interesse potranno essere presentate da società di capitali italiane o estere. Le modalità di presentazione delle offerte e i dettagli della procedura di vendita sono descritte nel Disciplinare di Gara che sarà consegnato ai soggetti interessati. Ai medesimi soggetti saranno messe a disposizione la documentazione e le informazioni rilevanti mediante la predisposizione di una virtual data room, il cui accesso sarà disciplinato da specifico regolamento. L'invito a manifestare interesse sarà pubblicato sul sito internet ufficiale di Parma FC: www.fcparma.com".