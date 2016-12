Parma, tweet contro Donadoni  firmato Cassano: "Abbi fede Crisantemo..." 

22:42 - Donadoni parla, difende il Parma, si lascia andare ad alcune considerazioni forti. Non fa nomi ma il richiamo è a chi, in questi giorni, si sta sfilando, per una ragione o per l'altra, dal club emiliano: puntuale arriva allora la replica di chi si sente chiamato in causa. Risponde Cassano, attraverso il profilo Twitter della moglie Carolina Marcialis, sferrando un contrattacco feroce nei confronti del tecnico. Il tutto in nome, scrive firmandosi AC, della verità e della dignità. Volano gli stracci, insomma. C'era da giurarci...

