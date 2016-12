Parma, tutta la squadra pronta a mettere in mora il club

21:34 - La crisi del Parma continua. In campo e fuori. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, tutta la squadra avrebbe deciso di seguire le orme di Cassano e Lodi e mettere in mora il club. L'atto dovrebbe essere formalizzato dopo il 15 febbraio, scadenza fissata per il pagamento degli stipendi arretrati. Si tratta di circa 20/30 milioni. Se tale cifra non verrà versata, oltre ad altri punti di penalizzazione, per il Parma sarà il caos.

