Parma, Pietro Doca è il nuovo presidente

19:06 - Il Parma ha un nuovo organigramma, dopo la fine dell'era Ghirardi. Il nuovo presidente è Pietro Doca, con Pietro Leonardi confermato dg. "Sono felicissimo di poter finalmente annunciare ai tifosi del Parma che, dopo un intenso lavoro, l'operazione di acquisizione è stata portata a termine con successo - le parole di Doca in una nota - Io e i miei collaboratori vogliamo operare affinché questa gloriosa società possa avere un futuro solido".

Il passaggio delle quote societarie è avvenuto nel pomeriggio in uno degli studi notarili del legale Giovanni Posio e il nuovo presidente del club emiliano è Pietro Doca. Vicepresidente è confermato Fabio Giordano mentre dg resta Pietro Leonardi. "Ringrazio Tommaso Ghirardi per l'impegno e la dedizione che in questi anni ha profuso per il bene del Parma", ha proseguito Doca.



I dettagli dell'operazione e la nuova struttura societaria saranno presentati dai nuovi azionisti di riferimento in una conferenza stampa che si terrà il giorno 19 dicembre 2014 alle ore 18 presso la sala stampa dello stadio Tardini.