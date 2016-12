Parma, parla Mirante: "Con Higuain pace fatta"

Mirante-Higuain, pace fatta. Il portiere del Parma ha chiarito quanto successo nel finale concitatissimo contro il Napoli: "C'è stato solo nervosismo di campo e nulla di più", ha spiegato ai microfoni di Premium Sport. "Con Gonzalo abbiamo avuto uno scambio di messaggi, ma è una cosa privata e tale rimane. L'importante è che ci sia sportività". Qualcuno non ha gradito l'esultanza nel momento in cui c'erano contro su Napoli e il Vesuvio: "Io non sentito niente, ma questi cori li ho sempre condannati e certamente non ho mai esultato per questo".

Poi, parlando a Radio Kiss Kisse a proposito della multa di 10mila euro inflitta a Higuain, Mirante ha aggiunto: "La multa a Higuain? Beh, facciamo a metà, 5mila io e 5mila Gonzalo, così chiudiamo il discorso definitivamente". Bravo MIrante. Un bel modo per spegnere gli ultimi fuochi.