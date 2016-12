Parma, orgoglio Donadoni: "Continueremo a lottare"

Il Parma è retrocesso matematicamente dopo la sconfitta con la Lazio , ma Donadoni vuol chiudere il campionato a testa alta. "Il fatto di avere la certezza della retrocessione non cambia il nostro modo di comportarci - ha spiegato -. La Lazio ci è stata superiore e non abbiamo giocato bene". Poi il tecnico lancia un messagio ai tifosi: " Noi continueremo a lottare, anche per ricambiare l'amore che ci dimostrano ".

Il ko dell'Olimpico è netto e l'allenatore del Parma non si nasconde. "Oggi non abbiamo giocato come nelle precedenti gare e questo è un demerito nostro - ha spiegato -. Ci siamo un po' sgretolati, la Lazio ci è stata superiore. Abbiamo subito troppo, ci siamo impauriti". "Serviva una convinzione diversa - ha proseguito -. Mi aspettavo da chi gioca meno spesso un impulso migliore. Invece siamo un po' mancati. Ci hanno sempre sovrastato da un punto di vista dei duelli individuali".



Quanto al futuro del club, non vi sono certezze: "Non so in che categoria giocherà il Parma la prossima stagione. Non dipende da noi, non possiamo saperlo adesso. Lo vedremo strada facendo". "Dobbiamo fare tesoro delle cose negative successe fuori dal campo e da quelle positive che abbiamo fatto nell'ultimo periodo", ha concluso.