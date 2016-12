Parma, nessuna offerta durante la prima asta per acquistare il club

15:49 - La vicenda Parma non è ancora arrivata ai titoli di coda. La prima procedura d'asta non ha dato i frutti sperati, lasciando il club emiliano nello stato di precarietà in cui convive ormai da mesi. Nessun investitore in vista, almeno per il momento, e intanto il valore d'acquisto dei gigliati cala vertiginosamente. Si partirà dal prezzo base di 15 milioni al prossimo appuntamento del 12 maggio. Il 25% in meno rispetto ad oggi.

Il comunicato è apparso sul sito ufficiale della società: "I curatori fallimentari del Parma FC S.p.A., dott. Angelo Anedda e dott. Alberto Guiotto, comunicano che alle ore 12.00 di oggi 6 maggio 2015 non è pervenuta - secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara appositamente predisposto - nessuna offerta vincolante per l’acquisto dell’azienda sportiva del Parma FC. Secondo quanto autorizzato dal Giudice Delegato dott. Pietro Rogato, la nuova procedura di gara è fissata per il giorno 12 maggio p.v.. Il prezzo base sarà ribassato del 25% rispetto a quello inziale di euro 20 milioni valido per la prima asta. Lo stesso dott. Rogato ha disposto, con decreto del 5 maggio, la prosecuzione dell’esercizio provvisorio fino al 1 giugno 2015. Con altro provvedimento recante medesima data, il Giudice Delegato ha rinviato l’udienza per la verifica dello stato passivo dal 21 maggio al 20 luglio 2015, ore 11".