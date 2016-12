Parma, Manenti: "Mi ispiro a Perez del Real Madrid"

16:15 - "I soldi salva Parma? Certo che sono arrivati. Anzi, ci sono sempre stati. Stiamo studiando soluzioni per renderli disponibili". Così il presidente del Parma Giampietro Manenti in un'intervista rilasciata a 'Libero'. "Certo che ho intenzioni serie, ma l'Italia sembra un manicomio! - ha proseguito - L'obiettivo primario? Tornare subito in A, ci piacerebbe tenere Donadoni ma non è un tecnico da Serie B. A chi mi ispiro? A Perez del Real Madrid".

"Se ho pensato a come potrebbe essere il mio Parma? Insieme ai miei collaboratori stiamo ragionando su tutto - ha detto Manenti nell'intervista a 'Libero' - L'allenatore? Ci piacerebbe tenere Donadoni ma non è un tecnico da B. Stiamo facendo varie ipotesi sul possibile sostituto. L'obiettivo primario? Tornare immediatamente in Serie A. Il Parma mi è costato un euro? Ma quale euro. Ma non posso rivelare quanto ho speso". Manenti ha anche un passato da allenatore: "18 anni nelle categorie dilettanti. Il modulo che prediligo è il 3-4-3. Se ho vinto molto? Abbastanza".