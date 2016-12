Parma, Manenti: "La partita col Genoa si giocherà regolarmente"

15:33 - Niente luce in fondo al tunnel per il Parma, ma il presidente Giampietro Manenti ha aggiornato i tifosi sulla situazione societaria: "Abbiamo completato la due diligence legale e fiscale. Ora abbiamo in mano numeri chiari, porteremo il nostro progetto in Procura e ci muoveremo di conseguenza". Di sicuro Genoa-Parma si giocherà: "Sicuro, poi vedremo che fare per l'Udinese". Poi un appunto: "Li ho tutti contro, avrei voluto lavorare tranquillo".

"Mi aspettavo un altro tipo di accoglienza - ha dichiarato Manenti a Sportal.it -. So che hanno fatto una manifestazione domenica, non so cosa abbiano detto, ma penso che se la debbano prendere con la gestione precedente, non con quella nuova che ancora non conoscono. Comunque non è un problema, sono abituato a lavorare, anche in condizioni ostili. Spero solo che il 'chiuso per rapina' non fosse indirizzato a me. Guardiamo avanti e sono fiducioso per il futuro". Il nuovo presidente è fino sottoattacco anche dalla stampa locale: "Lo avete visto, sono tutti contro di me. Solo in pochi dicono 'adesso vediamo'. Col passare del tempo qualcuno ha qualche dubbio in meno, ma prima di attaccare avrei aspettato".

Il prossimo futuro però riguarda anche il campionato: "Contro il Genoa si giocherà regolarmente - ha continuato Manenti -, poi vedremo quando recuperare quella con l'Udinese. Il punto di vista di Donadoni e dei giocatori è stato espresso, non c'è niente da aggiungere. Noi andiamo avanti e adesso dopo la due diligence abbiamo numeri chiari in mano. Aspettiamo l'incontro con la Procura per avere le idee ancora più chiare".