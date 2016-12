Parma, Manenti in esclusiva: "Pagheremo tutto"

20:36 - "Pagheremo tutto". E' la promessa fatta dal nuovo proprietario ufficiale del Parma Giampietro Manenti in esclusiva a Sportmediaset. "La voglia è tantissima. I giocatori vengono da un periodo turbolento, ma sono andati via soddisfatti dall'incontro: non hanno chiesto lo stipendio ma di salvare la situazione. Sarà nostro impegno rispettare le scadenze, sia quelle Irpef che quelle degli stipendi. Nell'affare cercheremo di coinvolgere società italiane e estere".

"Comporremo il nuovo cda - ha continuato Manenti - e tre nuove cariche sociali. Abbiamo tanta voglia di metterci in discussione e siamo vicini a una scadenza importantissima per la società". Il motivo della scelta: "Il Parma ha un blasone importante. Già nei mesi scorsi avevo contattato Ghirardi ma la trattativa non andò in porto. Coinvolgeremo anche società estere del campo alimentare, chimico farmaceutico e dei derivati del petrolio".

PARMA COMPRATO A UN EURO

Manenti, insomma, che si presenterà ai suoi nuovi tifosi prima di Parma-Chievo mercoledì al Tardini (conferenza stampa alle 14.30) e, come spiegato da Doca, ha comprato la società a un euro: "Lo abbiamo venduto - ha detto Doca - alla cifra che abbiamo pagato noi per comprarlo. Il problema sono i debiti".

UFFICIALE: MANENTI PRESIDENTE

Giampietro Manenti è ufficialmente il nuovo Presidente del Parma. Coprirà anche il ruolo di amministratore unico della società ducale. Mercoledì, prima della sfida col Chievo, terrà una conferenza stampa al Tardini alle 14:30.