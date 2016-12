Parma, Manenti contro Pizzarotti: "Chi vuole il Parma venga da me" 

08:01 - Caso-Parma, la giornata. La squadra si è allenata in un clima surreale. Manenti è stato a Collecchio dalle 15 alle 18: i rapporti con la squadra sono tesissimi. Poi incontro tra il sindaco Pizzarotti, l'Aic (Tommasi) e una delegazione della squadra: "C'è il 50% di possibilità di giocare", ha detto il sindaco. Decisivo il vertice di venerdì in Lega. E Manenti lo attacca: "Chi vuole il Parma deve parlare con me, non è lui il proprietario".



Nel corso dell'allenamento è successo anche che capitan Lucarelli chiamasse a gran voce "Giampietro, fatti vedere". Intanto il sindaco Pizzarotti sta cercando soluzioni alternative per almeno poter riaprire lo stadio e riportare in campo la squadra gialloblù. Di questo, in particolare, si è parlato in Municipio con la delegazione dell'Associazione Italiana Calciatori (Aic), guidata dal presidente Damiano Tommasi, e la delegazione della squadra del Parma, con Alessandro Lucarelli, Massimo Gobbi e Mattia Cassani. Si lavora sulla possibilità di togliere la gestione dello stadio al club e affidarlo a un ente terzo (un'ipotesi è la partecipata del comune ParmaInfrastrutture) ma la situazione è ancora in alto mare tanto che il sindaco di Parma ha risposto che, al momento, "c'è il 50 per cento di possibilità di giocare". Venerdì la decisione finale durante il vertice di Lega con il presidente Aic Damiano Tommasi che si attende "una soluzione alla vicenda che permetta alla squadra di scendere in campo".



21:25 MAURO MORELLI NOMINATO CURATORE FALLIMENTARE

Mauro Morelli è stato nominato curatore fallimentare del Parma Fc. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna accogliendo il ricorso presentato da Energy T.I. Group, socio di minoranza del club ducale, che aveva presentato la domanda per gravi inadempienze nella nomina del nuovo consiglio d'amministrazione. Ora si affiancherà nell'opera della Procura di Parma che il prossimo 19 marzo ha già fissato l'udienza fallimentare per il club.

20:03 TOMMASI: "VENERDI' FONDAMENTALE. MANENTI NON DA' GARANZIE"

"Non posso pensare che venerdì non esca nulla dall'Assemblea di Lega". Il presidente dell'Aic Damiano Tommasi è intervenuto a Primocanale, tv ligure, sul caso Parma e ha sollecitato la Lega calcio in vista dell'appuntamento di venerdì a Milano, dal momento che "la riunione è stata convocata per trovare una soluzione alla vicenda del club emiliano e permettere alla squadra di scendere in campo nel week-end". Infine risponde a Manenti: "Credo abbia già abbondantemente rappresentato quello che non riesce fare, non riuscendo a dare garanzie e continuità alla società".



19:34 CAOS PARMA, PER GAZZETTADIPARMA.IT SALTANO VERTICI CITTADINI DELLA GUARDIA DI FINANZA

I vertici cittadini della Guardia di Finanza sono stati sollevati dall'incarico per un'inchiesta della Procura legata al crac del Parma Fc. Secondo gazzettadiparma.it, il comandante provinciale, colonnello Danilo Petrucelli, e il vice, capo del Nucleo di polizia tributaria, tenente colonnello Luca Albanese sono sotto inchiesta per omissione di atti d'ufficio. Secondo i pm avrebbero ritardato a far partire l'inchiesta sul dissesto della società. I due sono in ferie ma, scrive sempre il sito, non rientreranno più in servizio a Parma.



19:03 CONCLUSO L'INCONTRO PIZZAROTTI-TOMMASI-DELEGAZIONE SQUADRA

Si è concluso l'incontro tra il sindaco Pizzarotti, il presidente Aic Tommasi e una delegazione della squadra. "E' stato un incontro doveroso - ha detto Tommasi - C'è un'unità di intenti ma fondamentale sarà l'Assemblea di Lega di venerdì". Solo allora si capirà se ci saranno le condizioni per giocare con l'Atalanta. Pizzarotti replica a Manenti: "Mi farei volentieri da parte se solo ci fosse qualcuno ancora di credibile che riuscisse a risolvere la situazione Parma".

17:07 MANENTI: "CHI VUOLE IL PARMA SI RIVOLGA A ME"

"Se qualcuno è seriamente interessato ad acquistare il club può rivolgersi a me o ai professionisti che lavorano per me. Il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti non è il proprietario del Parma Fc e non ha alcun tipo di mandato per trattare la cessione della società". E' la puntualizzazione fatta dal presidente del Parma Giampietro Manenti in una nota apparsa sul sito ufficiale. Manenti si è trattenuto a Collecchio dalle 15 alle 18 circa, abbandonando il Centro sportivo gialloblù da un'uscita secondaria.



