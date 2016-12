Parma, mancato pagamento Irpef: 1 punto di penalizzazione 

20:15 - Un punto di penalizzazione al Parma per il mancato pagamento dell'Irpef a fine 2013. E' questa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della Figc in merito alle irregolarità amministrative della società emiliana: ultimi in classifica i gialloblù scendono così a cinque punti. Inibiti per due mesi il presidente Ghirardi e il dg Leonardi. La sanzione arriva a poche ore dal passaggio del club alla nuova proprietà russo-cipriota.

La sanzione, annunciata e prevista, arriva così proprio a poche ora dal cambio di proprietà che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Le indiscrezioni che filtrano proprio da Parma raccontano di un ultimo decisivo incontro previsto per la giornata di oggi tra i rappresentanti del presidente Ghirardi e quelli della cordata russo-cipriota pronta a subentrare. L'ultimo nodo da sciogliere riguarderebbe una cessione totale o parziale delle quote di Ghirardi, che preferirebbe lasciare definitivamente il calcio.

IL PARMA ANNUNCIA RICORSO IN APPELLO

Il Parma ha annunciato che farà ricorso in appello. "Dall'esame delle motivazioni rese dal Tribunale federale nazionale - scrive la società in una nota - vi è infatti convinzione che vi siano ampi margini di ottenere una riforma totale della sentenza e di riottenere quindi il punto tolto". Per questo motivo la società "confida che nel prosieguo del giudizio potrà far valere le proprie ragioni".



Secondo la società "le motivazioni del giudice di 1/o grado non prevalgono sulle argomentazioni sostenute da Parma Fc circa il ritardato pagamento delle ritenute Irpef (per un totale di 94.492,70 euro) sugli incentivi all'esodo non depositati presso la competente Lega". Inoltre, spiega il club, "sia l'amministratore delegato Parma Fc, Pietro Leonardi, che il presidente del Collegio Sindacale, Mario Bastianon, sono stati integralmente prosciolti dall'accusa di aver rilasciato false dichiarazioni in merito alle sopracitate ritenute Irpef. Tale totale proscioglimento riveste particolare importanza in quanto non si comprende come si possa da un lato contestare il ritardato pagamento delle ritenute Irpef in oggetto e - conclude la nota - dall'altro considerare veritiere le dichiarazioni rilasciate da Pietro Leonardi e Mario Bastianon in merito alle stesse ritenute Irpef".