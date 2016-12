Parma, Lucarelli: "Ci sono famiglie che non arrivano a fine mese e qualcuno si diverte in discoteca..."

16:50 - Resta un grande punto interrogativo sul futuro del Parma, che pare ormai abbandonato a se stesso. L'incontro fra Manenti, il sindaco Pizzarotti e i giudici del tribunale fallimentare di Parma è slittato a venerdì, quando si saprà qualcosa in più sulla situazione finanziaria del club. Intanto Lucarelli accusa: "La Lega deve tutelarci a 360 gradi. Qua ci sono famiglie che non arrivano a fine mese e c'è gente che si diverte in discoteca...".

Il capitano degli emiliani ha annunciato che la squadra, nonostante le numerose difficoltà, domenica si presenterà regolarmente a Genova per il match con i rossoblù: "Preziosi ha detto che ci paga la trasferta? Lo ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione albergo e mezzi ma ci tengo a ribadire che noi andiamo a Genova con i nostri soldi e ci paghiamo il ritiro con i nostri fondi". Poi arriva l'affondo: "Abbiamo una dignità, non dobbiamo elemosinare nulla, vogliamo farci tutelare in tutto e per tutto dalla Lega, non dai presidenti. Noi a Genova ci andiamo comunque e ci andiamo con i nostri pullman, pronti a pagarci l'albergo. Facciamo le cose fatte per bene. Forse non c'è la volontà di capire cos'è successo al Parma perché pensiamo solo al nostro orticello. Queste sono cose che possono succede anche ad altri. Il messaggio che vogliamo mandare e che la Lega deve tutelarci a 360 gradi. Qua c'è gente che si diverte in discoteca e ci sono famiglie che non arrivano a fine mese".