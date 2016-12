Parma, lettera della squadra ai tifosi

18:39 - Dal fondo della classifica e con pesanti problemi economici, il Parma prova a ripartire scrivendo ai tifosi. "Nonostante le difficoltà e la classifica scoraggiante, lo spogliatoio crede ancora di poter cambiare il corso della stagione - si legge in una lettera firmata dalla prima squadra -. Sarà un cammino lungo e in salita ma si può fare: le imprese più faticose, una volta compiute , sono anche quelle più gratificanti".

IL MESSAGGIO AI TIFOSI

"In questo momento complicato per il Parma, la squadra sente la necessità di non restare in silenzio, pur consapevole che le risposte più forti, nello sport, debbano sempre essere date sul campo.



Nonostante le numerose difficoltà e la classifica scoraggiante, lo spogliatoio crede ancora di poter cambiare il corso di una stagione iniziata sotto i peggiori auspici.

Per questo serve più che mai il sostegno di tutti coloro che hanno a cuore la maglia crociata. Maglia che noi faremo di tutto per onorare ad ogni partita, consapevoli che tenere alta la tradizione di questo club e rendere orgogliosi i tifosi sia un dovere morale prima ancora che un obiettivo agonistico.

L'impegno profuso per uscire da questa situazione sarà massimo: nessun punto tolto toglierà mai alla squadra motivazioni e dedizione.

Sarà un cammino lungo e in salita ma si può fare: le imprese più faticose, una volta compiute , sono anche quelle più gratificanti”.

La squadra del Parma Fc