Parma, legale Manenti: "Sta lottando per acquistare il club"

20:23 - La notizia ha dell'incredibile. Giampietro Manenti non molla e "sta lottando per acquistare il Parma Fc". Lo ha rivelato a 'Radio Parma' il suo legale, Antonio Palmieri. E l'ex patron gialloblù, oggi ai domiciliari dopo l'arresto del 18 marzo scorso, potrebbe essere presente mercoledì all'udienza pre-fallimentare della Eventi Sportivi Spa, che ha condotto quasi tutte le sue operazioni a Parma. "Le sue intenzioni sono ferme".

"Le strategie per acquistare il Parma non sono state ancora decise, ma lui non intende mollare, soprattutto per una questione sua personale - ha detto il legale di Manenti a 'Radio Parma' - Non posso parlare della vicenda che lo ha visto coinvolto, c'è un'indagine in corso, ma non si può attribuire tutta la colpa a Manenti di questa situazione. Il Parma non è stata pero' una 'lavanderia' e per lui si parla di tentato reato e non consumato, tanto che è ritornato a casa. Come ho trovato Manenti? Io l'ho trovato abbastanza bene, è ai domiciliari, non si può muovere e quindi sono privo di quel supporto che mi servirebbe per prendere visione di tutto. Le sue intenzioni sono ferme. Se l'ultima volta si è rivolto alle persone sbagliate? Non posso parlare, c'è un’indagine in corso, se fosse successo quanto ho letto sui giornali non sarebbe agli arresti domiciliari".