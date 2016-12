Parma, l'ex Asprilia: "Ho il cuore a pezzi" 

16:59 - Dalla Colombia Faustino Asprilla non dimentica il Parma. L'ex attaccante, dopo aver festeggiato il San Valentino in splendida compagnia, ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la situazione societaria dei gialloblù: "Parma è una città che mi ha accolto come un figlio, ed il mio cuore è tristissimo per quel che le sta accadendo ora. Sono molto triste, perché la scorsa stagione ha fatto bene. Quest'anno ha fallito, non capisco...".

Asprilla ha parlato a Tuttomercatoweb: "Ho legati i ricordi più belli della mia vita a Parma, lì ho tutte le memorie più belle della mia esistenza. Ringrazierò per sempre la città, la famiglia Tanzi, il club, per quello che hanno fatto per me. Non è stato solo un rapporto di lavoro, per loro sono stato un figlio e per me è stato importantissimo. Il rapporto che c'è stato con la gente della città e con la società è andato oltre al calcio, è stato diverso da quello che ho sempre avuto in ogni altre parte. Parma è una città che mi ha accolto come un figlio, ed il mio cuore è tristissimo per quel che le sta accadendo ora".