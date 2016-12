Parma in vendita: frenata di Taci, dal Qatar solo voci

22:05 - Sono ore frenetiche per il futuro del Parma. Rezart Taci, il petroliere albanese interessato all'acquisto della società emiliana, si è tirato indietro, non rilanciando la sua offerta. L'ipotesi, insomma, si sarebbe raffreddata. Contemporaneamente è spuntata una pista che porta al Qatar, tramite una cordata operante nel settore dei petroli con importanti mediatori italiani. Ma si tratta solo di voci che non trovano conferme.



La voce dell'offerta qatariota è arrivata un po' a sorpresa visto che, secondo alcune indiscrezioni in esclusiva, un vero preliminare di vendita ufficiale sarebbe stato già firmato proprio dall'attuale presidente Tommaso Ghirardi una decina di giorni fa proprio con l'imprenditore albanese. Un accordo sulla base di 25 milioni per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. In questi 25 milioni c'è ovviamente l'impegno di Taci ad accollarsi le scadenze più imminenti. Taci, che a quanto pare con il preliminare di vendita scritto si è impegnato a rendere immediatamente esecutive le sue intenzioni nella giornata di martedì, pare abbia fatto ora retromarcia disattendendo la scadenza fissata e abbia - attraverso i suoi legali - chiesto al club gialloblù un'ulteriore proroga nel fine settimana per ulteriori verifiche finanziarie.

Una vera corsa contro il tempo con un rischio altissimo per Ghirardi, che avrebbe al massimo 2-3 giorni per trovare i 13 milioni di euro che servono subito. Nel dubbio, il numero uno del Parma si è già attivato con diversi istituti di credito per tentare di garantire al club la continuità anche se va detto nell'ultima sessione i pagamenti al 30 settembre sono stati regolarmente ottemperati. I tempi, però, sono strettissimi.