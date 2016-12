Parma: i curatori fallimentari incontrano Tavecchio

17:15 - I curatori del Parma, Angelo Anedda e Alberto Guiotto, hanno incontrato a Roma Carlo Tavecchio. L'incontro, oltre ad affrontare i possibili sviluppi della situazione del club, ha trattato anche le ipotesi di riforma delle norme federali e del loro impatto sull'attuale situazione del Parma. Il presidente della Figc ha inoltre dato disponibilità affinché il Parma possa utilizzare il centro federale di Coverciano come ritiro in occasione della trasferta a Empoli.

Per la trasferta di sabato con l'Inter il Parma ha invece già ottenuto il sostegno dell'azienda Worwerk, attuale primo sponsor di maglia con il marchio 'Folletto'. L'incontro di giovedì a Roma è l'ultimo di una serie di appuntamenti che ha visto Anedda e Guiotto incontrare anche presidente, direttore generale e responsabile legale della Lega calcio. L'incontro, che si è tenuto lo scorso 31 marzo, ha avuto come oggetto, oltre all'erogazione del contributo di 5 milioni a sostegno dell'esercizio provvisorio, la consistenza del debito sportivo e, in particolare, la possibilità da parte dei curatori di accedere all'intero "paracadute retrocesse".



Mercoledì invece i curatori hanno avuto un incontro tecnico con gli avvocati dell'Associazione italiana calciatori in merito alla riduzione dei costi operativi dell'esercizio provvisorio. In via preliminare sono state avanzate anche alcune ipotesi di ristrutturazione del debito sportivo che possano tutelare, in ogni caso, il credito dei tesserati nei confronti della procedura fallimentare. La discussione con l'Aic proseguirà con un incontro fra il presidente Damiano Tommasi e il coadiutore dei curatori fallimentari Demetrio Albertini. Intanto lo staff del Parma si prepara all'appuntamento del 15 aprile quando in Tribunale dovranno pronunciarsi sul proseguimento dell'esercizio provvisorio del club.