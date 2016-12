Parma, i curatori fallimentari: "Confidiamo di arrivare fino a fine campionato"

20:23 - Nel corso di una conferenza stampa a Collecchio, i due curatori fallimentari del Parma, Angelo Anedda e Alberto Guiotto, hanno fatto il punto della situazione: "Abbiamo l'incarico di traghettare la società fino a fine campionato, quindi di mettere in vendita il titolo sportivo e consentire agli eventuali acquirenti di potersi iscrivere alla stagione successiva. Confidiamo che tutto vada per il meglio, almeno fino a fine stagione".

Guiotto spiega quali sono state le prime mosse dei due curatori fallimentari una volta ottenuta la nomina dal Tribunale di Parma: "Abbiamo cercato subito di concentrarci sulla possibilità di giocare la partita di domenica. Abbiamo sentito i rappresentanti della Lega, Lucarelli e il Comune. Eravamo a conoscenza della disponibilità della Lega di stanziare un contributo. Abbiamo ricevuto conferme, anche da Beretta. Perciò diamo per scontato che la copertura delle spese, almeno nelle fasi iniziali, sarà garantita. Entro il 15 aprile dovremo riferire al comitato dei creditori e al giudice delegato se il Parma potrà concludere il campionato. Noi siamo ottimisti, ma vedremo. Questa mattina sono iniziate le operazioni di stima dell'azienda sportiva. Valuteremo in queste ore altre azioni di recupero per i creditori, nei confronti di chi ha causato il dissesto della società. Venerdì abbiamo incontrato la squadra, le abbiamo spiegato il nostro ruolo. Abbiamo riscontrato un atteggiamento positivo da parte loro e confidiamo che tutto vada per il meglio almeno fino alla fine del campionato".



Un aiuto importante arriverà dalla Lega, pronta a mettere sul piatto cinque milioni di euro: "Ci hanno comunicato la disponibilità della Lega di far fronte alle spese che di volta in volta sottoporremo a loro. Però non sappiamo se i costi di gestione fino a fine campionato saranno superiori o inferiori ai cinque milioni. Se i costi fossero superiori ai cinque milioni, o riusciamo a incrementarli - e a tal proposito siamo già in contatto con alcuni sponsor - oppure chiederemo ai nostri interlocutori di ridurre i costi. Se nessuna di queste possibilità fosse percorribile, dovremmo comunicare al Tribunale che non sussistono le condizioni per andare avanti. Noi però siamo ottimisti".



Anedda fa poi chiarezza sulle questioni riguardanti Collecchio e il marchio: "Sia il centro sportivo di Collecchio che il marchio sono di proprietà di Eventi Sportivi, la controllante del Parma. I contratti relativi a questi due beni saranno senz'altro valutati. Se ci saranno le condizioni, chiederemo azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili di questa situazione. Intanto, nella giornata di martedì è previsto un incontro con i dipendenti non federali". Guiotto, infine, si appella ai tifosi: "Uno stadio pieno da qui al termine della stagione permetterebbe alla squadra di giocare con maggiore entusiasmo e consentirebbe a noi di incamerare più incassi". Sull'asta: "L'intenzione è quella di indire la prima asta attorno al 15 di maggio. Debito sportivo di 74 milioni? Si tratta di una cifra davvero importante, ma potrebbe ridursi attraverso transazioni. E' nell'interesse dei creditori provare a far scendere questa somma".