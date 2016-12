Parma. I calciatori rinunciano ai crediti. Se sarà serie B

DONADONI: "SCIOPERO? MAI SENTITO"La voce, che si era diffusa, di uno sciopero dei giocatori del Parma "a me risulta nuova. Io non ho mai sentito accennare nulla di questo". Lo ha assicurato il tecnico Roberto Donadoni, in vista delle ultime partite del suo Parma, già retrocesso. La sfida di domani contro il Napoli, una squadra in corsa per il terzo posto, sulla carta ha un pronostico scontato. Ma Donadoni ha assicurato che la squadra non scenderà in campo al Tardini per fare regali.

"Domani possiamo dare un'altra piccola dimostrazione - ha detto il tecnico - prima di tutto a noi stessi, di aver capito un po' il senso di tutto questo periodo e quindi di metterci anima e corpo in una gara che sulla carta non mette certo in campo dei valori alla pari. Come sempre dalla nostra avremo il fatto di voler dimostrare qualcosa di più, di voler farsi vedere, mettersi in mostra. E' una partita che deve darci un'ulteriore spinta a dare qualcosa in più del solito".