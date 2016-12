Parma, Ghirardi verso la cessione della società

20:48 - Tommaso Ghirardi sarebbe pronto a cedere il pacchetto azionario del Parma Fc al petroliere albanese Rezart Taci. La trattativa, secondo indiscrezioni rivelate da "Tv Parma", sarebbe a buon punto dopo un incontro avvenuto la settimana scorsa, alla vigilia del disastroso match di Torino con la Juventus perso per 7-0, negli uffici di Ghirardi a Carpenedolo.

Taci, che in passato aveva tentato anche la scalata a Milan, Bologna e Genoa, avrebbe in programma un incontro decisivo con la dirigenza emiliana già domani e l'intenzione è quella di chiudere la trattativa in tempi brevi, anche in vista di alcune scadenze fiscali di metà mese pendenti sul Parma, per diversi milioni di euro. Al fianco dell'imprenditore albanese ci sarebbe un secondo socio straniero, forse russo, ma su di lui vige ancora il massimo riserbo.

Sul club emiliano si sarebbe mosso negli ultimi giorni anche il re del caffè Massimo Zanetti, assieme all'ex dg di Parma e Bologna Luca Baraldi, ma la trattativa con il magnate albanese sembra essere già ampiamente avviata, tanto da non subire contraccolpi per l'inserimento di eventuali concorrenti.