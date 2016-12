Parma, Ghirardi vende il club a una cordata russo-cipriota

13:46 - E' finita l'era di Tommaso Ghirardi alla guida del Parma: l'imprenditore bresciano, infatti, ha ceduto il club a una cordata russo-cipriota che opera nel settore petrolifero. L'affare si sarebbe chiuso per una cifra superiore ai 5 milioni di euro. I nuovi asset verranno decisi entro i prossimi dieci giorni, ma è già stata definita la figura del vicepresidente esecutivo: si tratta dell'avvocato Fabio Giordano, che è stato presentato alla squadra.

Ghirardi, che non si è recato nemmeno allo stadio per assistere alla sua ultima gara da presidente (contro la Lazio), lascia il timone del club emiliano dopo più di 8 anni. Non è ancora chiaro se il suo successore sarà italiano o meno. Anche l'ad emiliano Pietro Leonardi, prima del match, ha ufficializzato il buon esito della trattativa: "Siamo stati informati dell'accordo, c'è soddisfazione da tutte le parti. Il nuovo presidente? Ancora non so".