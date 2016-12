Parma, Ghirardi replica a Doca: "Operazione conclusa"

15:23 - Dai microfoni di SportMediaset Tommaso Ghirardi mette fine alle ultime voci sul passaggio di proprietà del Parma e chiarisce tutto dopo il passo indietro di Pietro Doca. "L'accordo è concluso ed è stato depositato in uno studio di Brescia, poi le parti hanno deciso di comunicare il nuovo organigramma - ha spiegato -. Ora penso sia solo un problema del signor Doca e dovrà risolverlo, ma io ho avuto rassicurazioni dagli azionisti".

DOCA INSISTE: "NON SONO IL PROPRIETARIO DEL PARMA"

Così dunque Ghirardi. Eppure Pietro Doca insiste tanto che con una nota ufficiale ha annunciato che venerdì non parteciperà alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi assetti societari della società. Il gioielliere di origine albanese è infatti tornato a ribadire, stavolta con una nota più dettagliata, di non essere il nuovo presidente del Parma. "Non esiste alcun atto ufficiale - ha scritto - non è stata firmata alcuna compravendita. Ad oggi non sono alla guida del club Parma Calcio, non sono il proprietario e non sono il presidente della società emiliana. La trattativa verrà ufficialmente conclusa se ci saranno i giusti presupposti. Pertanto al momento non intendo partecipare ad alcuna conferenza stampa, ma ne verrà indetta una quando e se verrà stipulato il passaggio di proprietà tramite atto notarile di compravendita della società".