Parma, fumata nera: deserta anche la quinta asta

Per il Parma arriva una nuova, l'ennesima, fumata nera. Anche la quinta asta per l'acquisto della società è andata deserta. L'appuntamento, con base d'asta di 6,3 milioni di euro circa, era l'ultimo fissato nel programma per la vendita del club calcistico emiliano. Via libera al proseguimento dell'esercizio provvisorio fino al 15 giugno e una nuova data, il 9 giugno, per una nuova ultima asta con il prezzo base fissato in 4 milioni e mezzo.