Parma, fumata nera con Taci. C'è il rischio della penalizzazione

10:27 - Per ora è una fumata nera per il cessione del Parma. Il pool di professionisti incaricati da Tommaso Ghirardi di valutare l'offerta di Rezart Taci non hanno ritenuto adeguata la cifra di un milione di euro portata dal petroliere albanese, scrive La Gazzetta dello Sport. Intanto incombe lo spettro della penalizzazione per i gialloblù in caso di inadempienza nei pagamenti in questo trimestre (-1 da mettere già in conto).

Il discorso non è comunque chiuso, anzi, i due hanno in animo di rivedersi (faccia a faccia previsto prima del fine settimana) per chiarire alcune questioni. Da un lato, quindi, Taci e dall'altro i soci (Volpi e Genervit) che spingono per un'uscita indolore. In tutto questo scenario c'è bisogno non solo di ricapitalizzare (servono 15-20 milioni di euro) ma anche di evitare una quasi scontata penalizzazione in classifica da parte della Covisoc.