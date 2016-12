Parma, ex star del baseball in soccorso: contatti con Mike Piazza

Secondo la Gazzetta dello Sport, Piazza si è messo in contatto con il Parma grazie a Gilberto Gerali (allenatore del Parma Baseball e compagno di staff di Piazza nella Nazionale italiana) e Maurizio Franzone, ex portiere, tra le altre, di Cagliari e Strike Force, squadra della Florida dove risiede l'ex campione. Insieme a un banchiere americano amico di Piazza, i due avrebbero già visitato Collecchio e sarebbero stati presenti a Marassi domenica scorsa.



Ora Piazza deve partecipare a tutti i costi all'asta fissata per martedì prossimo: se non arriverà l'offerta giusta in sede di ultima asta, non ci saranno chance per iscriversi al prossimo campionato di Serie B.