Parma, El Cebolla Rodriguez: "Siamo senza stipendio? Non ne sapevo nulla"

21:48 - Sfogo di Cristian Rodriguez con la stampa spagnola dopo Milan-Parma. L'ex Atletico Madrid ha rivendicato la sua totale "ignoranza" per quanto riguarda il caos finanziario in casa Parma: "Da fuori non si sanno molte cose, io ad esempio credevo che il problema della squadra fosse solo di risultati, le difficoltà in classifica, però non è solo quello. Non sapevo che i giocatori fossero in arretrato con gli stipendi di sei mesi".

Forse in molti ci avevano pensato: perché mai calciatori abituati a grandi palcoscenici e a stipendi sostanziosi, come Rodriguez e Varela (entrambi ex Porto), giocatori ancora nel pieno della propria carriera, dovrebbero andare a in una squadra in cui c'è il caos più totale e soprattutto in cui non si pagano gli stipendi da sei mesi? Semplice: non tutti all'estero conoscono la difficile situazione della società gialloblù.

Ma El Cebolla, nonostante il quadro abbastanza scoraggiante non si abbatte, anzi dimostra a parole la stoffa e la professionalità che sta mettendo in campo in queste prime apparizioni: “Non sono pentito di essere venuto qui: è un momento difficile, ma voglio dare il massimo per cercare di salvare il Parma: se ci salviamo, ci salviamo tutti, se invece moriamo, moriamo tutti”.

L'APPELLO DI NOCERINO