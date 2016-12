Parma, Donadoni: "Non scappo, ma c'è un limite a tutto" 

15:32 - "Non scappo dalle mie responsabilità, ma c'è un limite a tutto". Parole di Roberto Donadoni al limite della sopportazione per le vicende societarie del Parma. L'allenatore non vede la luce in fondo al tunnerl: "La data del 16 febbraio per noi è imprescindibile, voglio essere ottimista". A rischio c'è la regolarità del campionato: "Se il Parma sarà nelle condizioni di poter giocare con questi giocatori, non falseremo il campionato".

Donadoni, fino a ora, si è comportato da vero protagonista pensando solo al campo: "Io ho sempre cercato di avere rispetto dei ruoli e di dare fiducia alle persone. Abbiamo una rosa di giocatori che, se ci fossero tranquillità e stabilità societarie, puó ancora dare molto".

Ora, però, il tecnico prova ad alzare la voce: "Questa città e questa gente hanno bisogno di ben altro, di una situazione chiara davvero. Credo sia ora di dire basta a queste vicende societarie. Lunedì prossimo speriamo non ci siano più posticipi".