Parma, Donadoni: "I ragazzi hanno dignità"

18:32 - Il risultato più sorprendente della giornata è, senza dubbio, il pari del Parma contro la Roma: "E' la continuazione di quello che i ragazzi stanno cercando di fare da sempre - dice Roberto Donadoni dopo la gara -. Questo è solo un piccolo ritorno dei tanti sacrifici fatti. La professionalità non è mai mancata a dispetto di tutte le chiacchiere, i ragazzi hanno dignità. Proveremo a salvarci fino alla fine".

Il Parma, devastato dai problemi societari, resta ultimo in classifica con soli 10 punti. Donadoni però non si nasconde: "Dire che è colpa di altri sarebbe un errore, abbiamo le nostre responsabilità. Abbiamo avuto molte defezioni in questi mesi, quando avremo tutti a disposizione avremo più chance". Il tecnico elogia il gruppo: "La professionalità non è mai mancata a dispetto di tutte le chiacchiere, c'è un campo che parla e oggi rende loro merito, insieme ai nostri tifosi e a quelli che ci hanno dato supporto".



Lunedì per il Parma sarà un giorno decisivo. Se non saranno pagati gli stipendi arretrati, infatti, i giocatori metteranno in mora la società. "E' rimasto un giorno, vedremo cosa accadrà - dice Donadoni -. Non possiamo pensare di fare altro, se non dare onore alla maglia. Garanzie dalla nuova proprietà? Servono poco, dobbiamo aspettare un solo giorno, le parole a questo punto non sono utili".