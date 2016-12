Parma, Donadoni: "Cassano? Non vedo perché non dovrei convocarlo"

19:22 - Ultima spiaggia per il Parma che ospita il Cesena, ma a tenere banco è il caso Cassano. Donadoni prova a spegnere le polemiche. "Non vedo perché non dovrei convocarlo, fa parte della rosa - ha spiegato -. Io faccio scelte tecniche. Non posso commentare tutto quello che scrivono i giornali". Sulla sfida con i romagnoli: "E' uno spareggio. Là da loro a inizio campionato abbiamo perso. E' stato il preludio a tutto. Ora si deve voltare pagina".

Un autentico spareggio, la classica ultima spiaggia. Donadoni contro il Cesena si gioca le residue possibilità di rimanere in corsa per la salvezza e non vuole rinunciare a Cassano ai ferri corti con la nuova proprietà. "Io ho un gruppo di ragazzi che alleno e deciderò in base a questo chi giocherà e chi non giocherà".

Il tecnico dei ducali ammette che questo il momento più difficile da quando allena: "Non ho mai vissuto da allenatore una situazione di classifica così difficile, è una prova in più che ti aiuta a maturare e ad affrontare nuove sfide. La nuova proprietà ce la mette tutta, per portare quel giocatore che ci dia una mano, che si sappia calare in questa realtà. Preferisco arrivi un nome meno conosciuto, ma che abbia voglia di lottare per questo traguardo".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X

Intanto sono arrivatiper tentare la missione impossibile chiamata salvezza. "I due ragazzi si sono presentati con grande entusiasmo. Cebolla ha, come Silvestre, tanta voglia e volontà di essere subito della gara. Abbiamo bisogno di linfa nuova, mi dispiace solo non ci sia Lila, perché sotto questo aspetto sarebbe stato manna. Non hanno giocato la scorsa settimana, l’unico rischio è avere troppi giocatori in campo con autonomia limitata che costringe poi a fare cambi obbligati”.