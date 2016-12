Parma, Donadoni: "Cassano? E' una scelta che rispetto"

17:47 - Alla vigilia dei quarti di Coppa Italia contro la Juve, Roberto Donadoni non biasima la decisione di Cassano di rescindere il contratto col Parma: "E' una scelta che rispetto. Quando non ci sono più gli stimoli giusti, tutto diventa più complicato". Sulla partita in programma mercoledì: "Nella formazione inserirò forze fresche. Cercheremo di onorare la Coppa Italia con grande dignità. E' quanto i nostri tifosi ci chiedono da tempo".

Donadoni racconta il colloquio con i tifosi avvenuto al termine del match di domenica: "I tifosi della Curva ci hanno parlato con grande dignità e maturità in un confronto molto leale. C'è ancora più rabbia, abbiamo un senso di vergogna nei loro confronti per i nostri risultati. Basta dar solo la colpa ad altri, assumiamoci anche noi le nostre responsabilità". Sulla nuova proprietà: "Col presidente ho un contatto quotidiano, sono a completa disposizione del club per qualsiasi loro scelta".