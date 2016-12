Parma, decisione rinviata: lo spettro dei dilettanti torna reale

IL COMUNICATO DEL PARMAI curatori fallimentari del Parma FC S.p.A., dott. Angelo Anedda e dott. Alberto Guiotto, comunicano che alle ore 12.00 di oggi 9 giugno 2015 risulta presentata al notaio Giulio Almansi, designato dal Giudice Delegato a sovrintendere alle operazioni di vendita competitiva dell'azienda sportiva del Parma FC, un'offerta in plico sigillato.



Nel pomeriggio di oggi i curatori e il notaio procederanno all'apertura del plico per verificarne il contenuto e la conformità al Disciplinare di Gara appositamente predisposto per la vendita dell'azienda sportiva, per poi riferire al Comitato dei creditori e al Giudice Delegato sull'esito della procedura di vendita.